Тренер 2Drots Кузнецов о выходе вратаря без разрешения: «За это надо платить. Возможно, больше он не выйдет»

остался недоволен поступком вратаря 2Drots Алекса Шибаева.

В матче против ФК «Деньги» (3:1) голкипер вышел на замену без разрешения главного тренера.

– Вы сказали, что он (Алекс Шибаев – Прим. Sports.ru) теперь вряд ли выйдет на поле. Это вы на эмоциях?

– Я не знаю, может быть, так получится, что больше не выйдет. Потому что за это надо платить, это недисциплинированность. Это нарушение игровой дисциплины. Как вы думаете, в Премьер-лиге что бы было?

– Дисквалификация, штраф

– Во-первых, в Премьер-лиге никто бы не вышел без моего разрешения на поле. А у нас, оказывается, можно, – приводит слова тренера 2Drots официальный телеграм-канал Winline Медиалиги.

4-й вратарь 2Drots Алекс Шибаев вышел без разрешения, ошибся на выходе и был заменен. Сыграл около 10 минут