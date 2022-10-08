Игроки 2Drots Эд, Фортуна и Слон вернутся в Россию 8-9 октября

Теги Дмитрий Кузнецов Слон 2Drots Медиалига Эдамс Медиафутбол

Уехавшие игроки 2Drots вернутся в Россию в ближайшее время.

Главный тренер команды Дмитрий Кузнецов рассказал, что Эд, Фортуна и Слон приедут из Турции 8 или 9 октября.

«Конечно, я общался со всеми, кто уехал из команды в Турцию – Эд и все остальные. Они там играют на турнире.

Возвращаются все 8 или 9 октября», – сказал Кузнецов телеграм-каналу «Крысева | Медиа футбич».

Ранее эти футболисты временно покинули Россию. Всего, по словам Николая Осипова, из команд Медиалиги уехали около 60 человек.

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