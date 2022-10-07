Кузнецов о работе с 2Drots: «Будут деньги – останусь. Зарплата у меня только на время турниров»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о будущих планах и работе с командой.

«Что я буду делать зимой, когда не будет идти сезон? Не знаю. Ребята найду себе занятие, а я – не знаю. Буду искать команду, потому что зарплаты у меня не будет, она у меня только на время турниров. Может, договорюсь с ребятами, чтобы я получал часть от зарплаты, чтобы никуда не свалил. Будут деньги – останусь.

Мы все к чему-то стремимся. У всех ребят есть желание – попробовать себя в профессиональном футболе. Почему нет? Они же не просто так играют. Можно некоторым ребятам дать шанс, же уехал. Все познается в сравнении. Допустим: уехал ты в ФНЛ и ты лучше других – почему не должен играть? У меня все обученные игроки, схемы знают, умные.

Я не буду выкручивать руки Жеке и Некиту, прося полную зарплату. С моей стороны это было бы неправильно. Если будет какая-то сумма, могу проводить тренировки, не каждый день, но нужны поля и так далее. Мы об этом не говорили, у нас сейчас МФЛ. Все хотят получать деньги, когда игр не будет, нужно нам всем будет пересмотреть наши договоры.

Я готов работать в другом клубе и помогать с тренировками 2Drots, если будет предложение от команды. Вообще, думаю, надо проводить выставочные матчи в других городах. В Иваново было 8000 зрителей – нас со стадиона не выпускали. Мы будем мотивировать детей записывать в футбольные школы. Ну и зарабатывать мы все будем», – сказал Кузнецов телеграмм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».