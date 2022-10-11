У 2Drots самый крупный контракт с букмекером в Медиалиге – на 10 млн рублей в месяц. У «Амкала» – на 9 млн

«РБ Бизнес» опубликовал сведения о том, какие букмекеры сотрудничают с медиафутбольными клубами и сколько платят им ежемесячно.

Самые крупные контракты у флагманов – 2Drots и «Амкала». Они получают по 10 и 9 миллионов рублей в месяц соответственно.

• 2Drots – «Фонбет», 10 млн рублей;

• «Амкал» – Pari, 9 млн рублей;

• ФК – Winline, 8 млн рублей;

• – «Лига Ставок», 6 млн рублей;

• – Winline, 5 млн рублей;

• – «Фонбет», 4 млн рублей;

• «Деньги» – LEON, 3,5 млн рублей;

• – BetBoom, 3 млн рублей;

• – 1xСтавка 3 млн рублей;

• – 1XBet.kz 40 тыс. долларов (2,4 млн рублей);

• Watch TV – Winline, 1,5 млн рублей.

«Эгриси» и МФК «Рубин» не сотрудничают с «Фонбет» напрямую. поддерживается в рамках контракта с профессиональным клубом. Поддержка входит в условия личного контракта букмекера с боссом клуба .

У «Ромы», и нет контрактов с букмекерами.