У 2Drots самый крупный контракт с букмекером в Медиалиге – на 10 млн рублей в месяц. У «Амкала» – на 9 млн
«РБ Бизнес» опубликовал сведения о том, какие букмекеры сотрудничают с медиафутбольными клубами и сколько платят им ежемесячно.
Самые крупные контракты у флагманов – 2Drots и «Амкала». Они получают по 10 и 9 миллионов рублей в месяц соответственно.
• 2Drots – «Фонбет», 10 млн рублей;
• «Амкал» – Pari, 9 млн рублей;
• ФК «Десять» – Winline, 8 млн рублей;
• Reality – «Лига Ставок», 6 млн рублей;
• «Бей Беги» – Winline, 5 млн рублей;
• GOATS – «Фонбет», 4 млн рублей;
• «Деньги» – LEON, 3,5 млн рублей;
• «БроукБойз» – BetBoom, 3 млн рублей;
• Fight Nights – 1xСтавка 3 млн рублей;
• SD Family – 1XBet.kz 40 тыс. долларов (2,4 млн рублей);
• Watch TV – Winline, 1,5 млн рублей.
«Эгриси» и МФК «Рубин» не сотрудничают с «Фонбет» напрямую. «Рубин» поддерживается в рамках контракта с профессиональным клубом. Поддержка «Эгриси» входит в условия личного контракта букмекера с боссом клуба Василием Уткиным.
У «Ромы», «На Спорте» и «Родины Медиа» нет контрактов с букмекерами.
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