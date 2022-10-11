У 2Drots самый крупный контракт с букмекером в Медиалиге – на 10 млн рублей в месяц. У «Амкала» – на 9 млн

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«РБ Бизнес» опубликовал сведения о том, какие букмекеры сотрудничают с медиафутбольными клубами и сколько платят им ежемесячно.

Самые крупные контракты у флагманов – 2Drots и «Амкала». Они получают по 10 и 9 миллионов рублей в месяц соответственно. 

• 2Drots – «Фонбет», 10 млн рублей;

• «Амкал» – Pari, 9 млн рублей;

• ФК «Десять» – Winline, 8 млн рублей;

Reality – «Лига Ставок», 6 млн рублей;

«Бей Беги» – Winline, 5 млн рублей;

GOATS – «Фонбет», 4 млн рублей;

«Деньги» – LEON, 3,5 млн рублей;

«БроукБойз» – BetBoom, 3 млн рублей;

Fight Nights – 1xСтавка 3 млн рублей;

SD Family – 1XBet.kz 40 тыс. долларов (2,4 млн рублей);

Watch TV – Winline, 1,5 млн рублей.

«Эгриси» и МФК «Рубин» не сотрудничают с «Фонбет» напрямую. «Рубин» поддерживается в рамках контракта с профессиональным клубом. Поддержка «Эгриси» входит в условия личного контракта букмекера с боссом клуба Василием Уткиным.

У «Ромы», «На Спорте» и «Родины Медиа» нет контрактов с букмекерами.

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