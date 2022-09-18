Тренер 2Drots Кузнецов: «Мы ввели штрафы. Крап взялся за голову»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о системе штрафов в команде:

«Сейчас они (игроки – Прим.) начали получить дивиденды за игры, и мы ввели штрафы. Будут штрафы за опоздания, за удары по воротам после свистка. Будет за все. Не пришел в клубной форме – штраф будет.

Кто штрафуется больше всех? Был Крап, но сейчас тьфу-тьфу-тьфу молодец, уже неделю с лишним он выполняет все требования и первый приходит.

Раньше он опаздывал. Сейчас молодец, за голову взялся. Я надеюсь, что он стрельнет на этом турнире. Он сейчас хорошо выглядит. И на тренировках и в играх. Уровень ФНЛ? Не знаю. Нужно, чтобы постоянно он играл, потому что ФНЛ – это уровень каждый матч, а не через матч или через два.

Он должен демонстрировать каждый матч, что он достоин играть в основе. Забивать и отдавать и правильные действия на поле делать. Тогда да, я смогу сказать это. Я надеюсь, что мы от него этого дождемся», – сказал Кузнецов в интервью телеграм-каналу «Крысева Медиа Футбич».