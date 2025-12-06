  • Спортс
Губерниев об идее пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «80-летие отечественного хоккея лучше отметить на ЧМ. Мы должны вернуться на международную арену, это будет главным подарком»

Дмитрий Губерниев оценил идею пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.

Ранее Третьяк сказал: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».

«Идея сама по себе хорошая, конечно. Любой матч с участием профессиональной североамериканской команды – это радость. Но 80-летие отечественного хоккея лучше отметить на чемпионате мира, если уж на Олимпиаду не удалось поехать нашим хоккеистам.

Если на Кубок Первого канала приедут, как в лучшие времена, коллективы Чехии, Швеции, Финляндии, ох, будет радость и счастье. А с «Вашингтон Кэпиталс» на турнире вообще будет хоккейным солнцем полна голова.

Мы должны стремиться вернуться на международную арену, это и будет главным подарком к 80-летию нашего хоккея. А если приедет «Вашингтон», отлично, будем радоваться этому», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
