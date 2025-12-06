Губерниев об идее пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «80-летие отечественного хоккея лучше отметить на ЧМ. Мы должны вернуться на международную арену, это будет главным подарком»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.
Ранее Третьяк сказал: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».
«Идея сама по себе хорошая, конечно. Любой матч с участием профессиональной североамериканской команды – это радость. Но 80-летие отечественного хоккея лучше отметить на чемпионате мира, если уж на Олимпиаду не удалось поехать нашим хоккеистам.
Если на Кубок Первого канала приедут, как в лучшие времена, коллективы Чехии, Швеции, Финляндии, ох, будет радость и счастье. А с «Вашингтон Кэпиталс» на турнире вообще будет хоккейным солнцем полна голова.
Мы должны стремиться вернуться на международную арену, это и будет главным подарком к 80-летию нашего хоккея. А если приедет «Вашингтон», отлично, будем радоваться этому», – сказал Губерниев.