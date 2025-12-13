Дубас об обмене Джерри в «Эдмонтон» на Скиннера: «Для «Питтсбурга» было логично сделать это сейчас, учитывая наше положение. Мы получили вратаря с большим опытом и драфт-пик»
Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался об обмене вратаря Тристана Джерри в «Эдмонтон».
«Пингвинс» также отдали в сделке форварда Сэма Пулена, а получили вратаря Стюарта Скиннера, защитника Бретта Кулака и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2029.
«Учитывая наше текущее положение, для нас было логично сделать это именно сейчас. Мы получили возможность привлечь Стю – вратаря с большим опытом, а также получить выбор на драфте.
Мы продолжаем постепенно делать шаги вперед. Этот случай был довольно уникален. Мы посчитали, что сможем улучшить игру команды в обороне, получить выбор на драфте и вратаря с большим опытом выступлений в лиге.
Что касается Тристана, то я думаю, что порой мы сами ставили его в непростые ситуации с точки зрения игры в защите. В этом году у него все складывалось так, как и планировалось. Имею в виду то, что он обрел стабильность и играл очень хорошо.
Переход в «Эдмонтон» – отличная возможность для него. Ранее он уже выступал там за юниорскую команду «Ойл Кингс» и добивался успеха. Я рад за него.
Кулак – универсальный защитник, способный играть и слева, и справа. Он выходит в меньшинстве, а в прошлом сезоне к тому же набрал немало очков, хотя не выходил в большинстве. Нам нравятся его универсальность, стабильность и оборонительные навыки», – сказал Дубас.