Депутат Журова о лучшем российском спортсмене в 2025-м: «Овечкин установил рекорд, который не побьют многие годы. Из девочек – гимнастка Мельникова»

Депутат Журова о лучшем российском спортсмене в 2025-м: Овечкин и Мельникова.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о лучших российских спортсменах 2025 года.

– Кого вы можете назвать спортсменом и спортсменкой 2025 года в России?

– Из девочек для меня это, конечно, гимнастка Ангелина Мельникова . Ей пришлось преодолеть много препятствий, чтобы оказаться на чемпионате мира. Ее не допускали, потом допустили. В итоге Мельникова в серьезной борьбе выиграла чемпионат мира в необъективном виде спорта, что немаловажно.

Из спортсменов лучшим назову Сашу Овечкина . Кто-то возразит и скажет, что он играет в НХЛ, которая не имеет отношения к российскому спорту. Но вообще-то своей игрой и рекордом Овечкин как раз прославляет российский спорт. Он не прятался, не скрывал, что он россиянин.

Александр установил в НХЛ рекорд, который останется непобитым многие годы. Все всегда будут знать, что этот рекорд установил российский хоккеист, – сказала Журова.

