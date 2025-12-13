Овечкин выложил фото с фастфудом перед вылетом в Виннипег
Овечкин выложил фото с фастфудом перед вылетом в Виннипег.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выложил фото с фастфудом перед вылетом в Виннипег. Команды сыграют в ночь с 13 на 14 декабря.
40-летний российский нападающий традиционно берет на борт сэндвич Subway и пачку чипсов Flamin’ Hot Cheetos.
В текущем сезоне Овечкин провел провел 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 30 (14+16) очков при полезности «плюс 12».
Фото: t.me/ovigr8official
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Александра Овечкина
