Овечкин выложил фото с фастфудом перед вылетом в Виннипег.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин выложил фото с фастфудом перед вылетом в Виннипег. Команды сыграют в ночь с 13 на 14 декабря.

40-летний российский нападающий традиционно берет на борт сэндвич Subway и пачку чипсов Flamin’ Hot Cheetos.

В текущем сезоне Овечкин провел провел 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 30 (14+16) очков при полезности «плюс 12».

Фото: t.me/ovigr8official