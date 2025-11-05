  • Спортс
Дубас о будущем Кросби в «Питтсбурге»: «У него контракт на этот и следующий сезон. Наши цели совпадают, хотим дать ему шанс снова побороться за Кубок»

Кайл Дубас: хотим, чтобы Кросби с «Питтсбургом» снова боролся за Кубок Стэнли.

Генеральный менеджер и президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о будущем Сидни Кросби в клубе. 

«Наша цель с Сидом в целом совпадает. Каждый день мы стараемся становиться лучше. Мы хотим быть в положении, которое позволит нам бороться за победы ежедневно. Именно на этом мы были сосредоточены с весны, через лето и до осени.

Понимаю, что со стороны это не всегда бросается в глаза, но внутри клуба у нас есть свое видение. И в конечном счете именно результаты команды покажут, кто был прав, а кто нет.

Я регулярно обсуждаю все это с Сидом и Пэтом (агент Сидни Пэт Бриссон – Спортс’‘), и считаю, что мы не должны отклоняться от этого курса, если хотим дать ему шанс играть в команде, способной бороться за Кубок, пока он все еще на таком уровне.

Нам невероятно повезло, что у нас есть человек с таким характером, талантом и победным менталитетом. Это, пожалуй, ключевой фактор, который может вернуть команду на путь борьбы за трофеи – иметь в составе такой пример.

И это ведь не только Сид, у которого горит внутри огонь и есть богатая история побед. У нас есть Евгений Малкин, Крис Летанг, Брайан Раст – они уже выигрывали здесь. Есть Эрик Карлссон, Рикард Ракелль, которые хотят добиться этого впервые», – сказал Кайл Дубас. 

Функционер также добавил, что в клубе не собираются ничего навязывать самому Кросби. 

«Нет, я бы никогда не сделал этого. У него действующий контракт – на этот и следующий сезон. И я убежден, что если мы продолжим делать правильные шаги и будем побеждать, это и станет лучшим решением для всех. В спорте ведь все просто: нужно просто выигрывать», – добавил Дубас. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
