Третьяк о допуске России на ЮЧМ: «Дед Мороз сделает нам подарок в канун Нового года, надеемся. Надежда умирает последней»

Третьяк о допуске России на ЮЧМ: Дед Мороз сделает нам подарок, надеемся.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможный допуск юниорской сборной России до международных турниров.

Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Надежда умирает последней, мы надеемся в канун Нового года, что Дед Мороз нам такой подарок сделает. Наши хоккеисты этого заслуживают, поживем – увидим», – сказал Третьяк.

Плющев о ЮЧМ: «Если нас допустят, будет непросто. Мы были отвлечены от международных игр, многие вопросы пущены на самотек. Особенно ярких юношей мы в чемпионате не видим»