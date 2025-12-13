Третьяк о допуске России на ЮЧМ: «Дед Мороз сделает нам подарок в канун Нового года, надеемся. Надежда умирает последней»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможный допуск юниорской сборной России до международных турниров.
Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
«Надежда умирает последней, мы надеемся в канун Нового года, что Дед Мороз нам такой подарок сделает. Наши хоккеисты этого заслуживают, поживем – увидим», – сказал Третьяк.
