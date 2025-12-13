«Баффало» может уволить генменеджера Адамса. Решение примут после 15 декабря (The Athletic)
«Баффало» может уволить генменеджера Кевина Адамса.
По информации The Athletic, «Баффало» рассматривает вариант увольнения генерального менеджера клуба Кевина Адамса.
Отмечается, что решение будет принято после окончания гостевой серии «Сэйбрс», которая завершится 15 декабря.
Адамс работает в «Баффало» с 2009 года. Он был назначен генеральным менеджером в июне 2020 года, и его контракт действует до конца сезона-2026/27.
Команда не выходила в плей-офф 14 последних сезонов, а в текущем регулярном чемпионате занимает последнее место в Восточной конференции.
Фанаты «Баффало» скандировали «Увольте Адамса». Один из болельщиков выбросил форму на лед после матча с «Колорадо»
