«Баффало» может уволить генменеджера Адамса. Решение примут после 15 декабря (The Athletic)

«Баффало» может уволить генменеджера Кевина Адамса.

По информации The Athletic, «Баффало » рассматривает вариант увольнения генерального менеджера клуба Кевина Адамса .

Отмечается, что решение будет принято после окончания гостевой серии «Сэйбрс», которая завершится 15 декабря.

Адамс работает в «Баффало» с 2009 года. Он был назначен генеральным менеджером в июне 2020 года, и его контракт действует до конца сезона-2026/27.

Команда не выходила в плей-офф 14 последних сезонов, а в текущем регулярном чемпионате занимает последнее место в Восточной конференции.

Фанаты «Баффало» скандировали «Увольте Адамса». Один из болельщиков выбросил форму на лед после матча с «Колорадо»