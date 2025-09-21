«Флорида», «Тампа» и «Монреаль» хотели выменять Малкина в разное время с лета 2024-го. Дубас им отказал (RG)

«Флорида», «Тампа» и «Монреаль» хотели выменять Евгения Малкина.

Как сообщает RG со ссылкой на источники, каждый из этих трех клубов обращался в «Питтсбург » с запросом по российскому форварду. Это происходило в разное время, начиная с лета 2024 года.

Отмечается, что генеральный менеджер «Пингвинс» Кайл Дубас отказывался от переговоров об обмене.

В прошлом сезоне Малкин набрал 50 (16+34) очков за 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «минус 24».

Действующее соглашение 39-летнего нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) – 6,1 млн долларов.

Малкин о будущем: «У Маршанда отличная история: тебя обменивают, и ты выигрываешь Кубок. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы «Питтсбург» решил меня обменять»