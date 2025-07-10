«Даллас» обменял Дамбу в «Питтсбург» – защитник получает 3,75 млн долларов в год. «Старс» получили Колячонка
Мэтт Дамба перешел в «Питтсбург» из «Далласа».
«Даллас» обменял 30-летнего защитника Мэтта Дамбу и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2028 в «Питтсбург».
«Старс» взамен получили 24-летнего защитника Владислава Колячонка
Действующее соглашение Дамбы с зарплатой 3,75 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.
В прошлом сезоне Дамба набрал 10 (1+9) очков при полезности «минус 5» в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он не сыграл ни разу.
Договор Колячонка с окладом 775 тысяч долларов действует до завершения следующего сезона.
В минувшем сезоне белорусский хоккеист выступал за «Юту» и «Питтсбург». Он провел 35 матчей в регулярном чемпионате в общей сложности и набрал 7 (2+5) баллов при полезности «минус 12».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Далласа»
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