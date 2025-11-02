НХЛ оштрафовала Малкина на 5 тысяч долларов за удар клюшкой защитника «Виннипега» Стэнли. Евгений был удален на 2 минуты за этот эпизод

Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой Логана Стэнли.

НХЛ оштрафовала нападающего «Питтсбурга » Евгения Малкина на 5 тысяч долларов за удар клюшкой защитника Логана Стэнли во время матча против «Виннипега » (2:5).

Эпизод произошел на 15-й минуте первого периода, по его итогам Малкин получил малый штраф. Отметим, что в этом матче Евгений сделал результативную передачу на 40-й минуте.

По условиям коллективного договора, деньги будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистов.