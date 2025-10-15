Ротенберг о матче Россия – США: «Все зависит от Путина и Трампа – наших лидеров. Смотрим разные направления – следж-хоккей, женский, детский и мужской»

Роман Ротенберг оценил вероятность проведения матча между Россией и США.

Федерация хоккея России (ФХР) назвала расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала. Ранее сообщалось , что ФХР может отправить США приглашение на турнир.

– В сентябре вы говорили, что ведете переговоры с американской стороной по участию в Кубке Первого канала. Насколько это реально?

– Это реально. Все зависит от наших лидеров, Владимира Путина и Дональда Трампа . Мы делаем со своей стороны все возможное.

Здесь речь не только про участие в Кубке Первого канала. Мы смотрим разные направления – следж-хоккей, женский хоккей, детский хоккей и мужской хоккей.

Мы сообщим об этом позже, но тут уже речь не про участие в Кубке Первого канала, – передает слова вице-президента ФХР Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

