Ротенберг о том, вернет ли ИИХФ российских юниоров: «А какие у них варианты? Канадцы перестали развиваться, это было только благодаря сборной России. Мы великая хоккейная страна»

Ротенберг высказался о том, вернет ли ИИХФ российских юниоров.

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юношей к соревнованиям с флагом и гимном.

– Как вы отреагировали на вчерашнее заявление исполкома МОК по юношам и резерву? Позволит ли ИИХФ допустить к международным соревнованиям юниорскую сборную России по хоккею?

– А какие у них другие варианты? Мы великая хоккейная страна. Канадцы, американцы звонят нам каждый день и говорят: «Когда вы уже вернетесь?»

Им не с кем играть. У них упали все доходы, билетная программа. Канадцы перестали развиваться. Это было только благодаря сборной России, за счет матчей с нами. То же самое касается других стран.

Но есть определенные политические причины. Мы сейчас говорим чисто о европейских странах. И вопрос не ко мне. Он в том, что ИИХФ отвечает за развитие хоккея во всем мире. И с этой точки зрения сборная России обязана играть на всех чемпионатах мира и Олимпиадах.

Это уже на их совести. Бог им судья. И они в ИИХФ должны принимать это решение. Ну, а МОК уже рекомендует им принять нашу сборную обратно, – заявил Ротенберг. 

Решение об участии России в молодежном ЧМ будет принято ИИХФ в январе. Об этом сообщил Тардиф

ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет»
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
