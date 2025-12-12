Буцаев о рекомендациях МОК: «Здравый смысл восторжествовал. Чиновники вспомнили Олимпийскую хартию и заветы Пьер де Кубертена. Очень позитивный знак»

Буцаев о рекомендациях МОК: здравый смысл восторжествовал.

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

«Это очень хороший сигнал. Здравый смысл все-таки восторжествовал. Чиновники МОК вспомнили Олимпийскую хартию и заветы Пьер де Кубертена.

Подобными рекомендациями МОК пытается мягко исправить ошибки, которые они допустили. Это очень позитивный знак.

Тем более в других видах спорта нашим спортсменам уже разрешают участвовать в соревнованиях. Мы являемся одними из самых сильнейших во многих дисциплинах. Не замечать нас в мире спорта нельзя», – заявил Буцаев.

