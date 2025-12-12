Буцаев о рекомендациях МОК: «Здравый смысл восторжествовал. Чиновники вспомнили Олимпийскую хартию и заветы Пьер де Кубертена. Очень позитивный знак»
Буцаев о рекомендациях МОК: здравый смысл восторжествовал.
Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.
«Это очень хороший сигнал. Здравый смысл все-таки восторжествовал. Чиновники МОК вспомнили Олимпийскую хартию и заветы Пьер де Кубертена.
Подобными рекомендациями МОК пытается мягко исправить ошибки, которые они допустили. Это очень позитивный знак.
Тем более в других видах спорта нашим спортсменам уже разрешают участвовать в соревнованиях. Мы являемся одними из самых сильнейших во многих дисциплинах. Не замечать нас в мире спорта нельзя», – заявил Буцаев.
ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
