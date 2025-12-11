МОК разрешил допускать российских участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном страны

МОК разрешил допускать участников юношеских стартов из России с флагом и гимном.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Как мы и анонсировали на Олимпийском собрании накануне, сегодня Исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок.

Международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они будут определять «юношеские соревнования», но во всех таких соревнованиях – как индивидуальных, так и командных – участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений. Эти правила, при условии восстановления ОКР , будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026.

Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов», – написал Дегтярев в телеграм-канале.