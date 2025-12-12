ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет»

ФХР выступила с заявлением по поводу рекомендаций МОК.

Федерация хоккея России выступила с заявлением касательно рекомендаций МОК.

«14-й Олимпийский саммит в Олимпийском доме в Лозанне 11 декабря 2025 года «признал важность политического нейтралитета для олимпийского движения» и поддержал решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что «молодые спортсмены с российским или белорусским паспортом больше не должны быть ограничены в доступе к международным молодежным соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта».

Как указано в отчете, это решение «рекомендуется к принятию всеми международными федерациями и организаторами спортивных мероприятий для их собственных молодежных мероприятий».

Федерация хоккея России поддерживает решение и новые рекомендации МОК, находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и обратится в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет.

ФХР продолжит бороться за допуск наших сборных до участия в международных соревнованиях», – говорится на сайте федерации.