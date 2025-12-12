  • Спортс
  • Артюхин о допуске России: «На МЧМ мы не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит на ЮЧМ. Это было бы здорово, динамика пошла хорошая»
Артюхин о допуске России: «На МЧМ мы не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит на ЮЧМ. Это было бы здорово, динамика пошла хорошая»

Артюхин о возможном допуске России: будем надеяться, что ИИХФ допустит на ЮЧМ.

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин поделился мнением о возможном допуске российских юниоров к международным соревнованиям.

Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Пошла позитивная тенденция. Конечно, на следующий молодежный чемпионат мира мы уже не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит наших ребят на юниорское первенство планеты.

Это было бы здорово. По крайней мере, динамика пошла хорошая», – сказал Артюхин.

Решение об участии России в молодежном ЧМ будет принято ИИХФ в январе. Об этом сообщил Тардиф

Наших юниоров возвращают на старты с флагом и гимном! Как это будет?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
отстранение и возвращение России
