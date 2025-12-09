Морозов о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Два клуба бьются за болельщика в одном городе, был инцидент. Иностранный язык на форме – одно, на плакате – другое»

Президент КХЛ Морозов: Иностранный язык на форме – это одно, на плакате – другое.

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о недопуске фанатов в форме «Дрэгонс» на арену СКА.

6 ноября перед игрой Фонбет Чемпионата КХЛ в Ледовом дворце стало известно , что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод. В итоге фанатов пустили на арену после официального письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс ».

КХЛ заявила , что действия СКА соответствали регламенту.

– Прокомментируйте ситуацию, когда болельщика не пускали на арену из-за надписей на иностранном языке на атрибутике.

– Мы работаем по этому вопросу. Был инцидент между двумя клубами, которые бьются за болельщика в одном городе. Но этот вопрос был быстро урегулирован. Иностранный язык на форме – это одно, на плакате – другое, – сказал Морозов.