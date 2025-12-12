Кучеров вышел на 4-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1034), опередив Могильного. До идущего 3-м Федорова – 145 баллов

Никита Кучеров вышел на 4-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1034).

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (8:4).

На счету 32-летнего россиянина стало 40 (13+27) очков в 28 играх в текущем сезоне.

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1034 (370+664) балла в 831 игре.

Кучеров вышел на чистое 4-е место среди лучших российских бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Александра Могильного (1032 балла в 990 играх).

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон », 1653 в 1522), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239) и Сергей Федоров (1179 в 1248).