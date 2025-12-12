Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой» – с передачи Марченко. У Дмитрия «минус 4» по итогам игры, у Кирилла – «минус 3»

Дмитрий Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой».

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков забросил шайбу с передачи Кирилла Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:6).

На счету 25-летнего Воронкова стало 22 (12+10) очка в 31 игре в сезоне при полезности «+2», 25-летнего Марченко – 26 (10+16) баллов в 27 играх и «+5».

Сегодня Дмитрий (18:45, «минус 4» – худшая полезность в «Блю Джекетс» наряду с Шоном Монаханом) реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 2 потери.

Кирилл (19:12, «минус 3») отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом при 2 потерях.