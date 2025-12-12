Орлов забил 1-й гол за «Сан-Хосе» – в матче с «Торонто». У него 17 очков в 32 играх в сезоне

Дмитрий Орлов забил 1-й гол за «Сан-Хосе» – в матче с «Торонто».

Защитник Дмитрий Орлов забросил первую шайбу за «Сан-Хосе » в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (3:2 ОТ).

На счету 34-летнего россиянина стало 17 (1+16) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 21:40.

Сегодня Орлов (21:24, «+1») реализовал единственный бросок в створ.