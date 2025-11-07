  • Спортс
  КХЛ о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Действия СКА соответствуют регламенту. Сотрудники не могли перевести тексты из иероглифов самостоятельно»
КХЛ о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Действия СКА соответствуют регламенту. Сотрудники не могли перевести тексты из иероглифов самостоятельно»

КХЛ высказалась о том, что фанатов в форме «Шанхая» не пускали на арену СКА.

КХЛ объяснила ситуацию перед матчем СКА – «Шанхай» (3:2 ОТ) в Ледовом дворце.

Перед игрой Фонбет Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге стало известно, что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод.

«Перед матчем №240 СКА – «Шанхайские драконы» при осмотре зрителей и проверке средств поддержки было зафиксировано, что ряд болельщиков «Шанхайских Драконов» имели при себе атрибутику, содержащую иероглифы.

На основании п.1б, 2 статьи 11 регламента зрители имеют право использовать атрибутику, официально реализуемую клубами, и обязаны предъявлять ее при входе на арену. Одна из задач досмотра зрителей перед матчами – недопуск на арену атрибутики, содержащей запрещенные символы, знаки или тексты, в том числе, на иностранных языках.

У сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков «Шанхайских Драконов» атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли. Чтобы избежать возможного проноса на арену атрибутики с запрещенным содержанием, допуск этих зрителей был приостановлен.

«Шанхайские Драконы» направили в СКА письмо с перечнем официальной атрибутики клуба за 9 минут до начала матча. Действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту.

Напоминаем, что согласно требованиям Технического регламента КХЛ (с. 11, п. 3г): «средства поддержки, содержащие слова и выражения на государственных языках республик Российской Федерации, государственных языках стран, клубы которых принимают участие в чемпионате, должны иметь заверенный клубом перевод», а средства поддержки, содержащие слова и выражения на других языках (с. 11, п. 3д), должны иметь нотариально заверенный перевод», – говорится в заявлении лиги.

