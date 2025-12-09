Алексей Морозов: «Будем настаивать на рукопожатии после матчей. Не надо равняться на Запад. У нас принято, что мужчины всегда жмут руку»

Глава КХЛ: будем всегда настаивать на рукопожатии после матчей.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов сообщил, что в лиге считают обязательной процедуру рукопожатия игроков после матчей.

Во вторник в Москве прошло совещание руководителей клубов КХЛ.

«Будем настаивать на рукопожатии после матчей всегда. Не надо равняться на Запад. У нас принято как при встрече, так и при прощании, что мужчины всегда жмут руку.

Рукопожатие после игры показывает, что это спорт, идет примирение. Мы будем продолжать это. В боксе же руки жмут после боев», – сказал Морозов.