Кучеров сделал 4 передачи в матче с «Нью-Джерси», став 2-й звездой. У него 40 очков в 28 играх
Кучеров сделал 4 передачи в матче с «Нью-Джерси», став 2-й звездой.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал 4 голевые передачи в матче НХЛ с «Нью-Джерси» (8:4) и был признан второй звездой.
Россиянин набрал 40-е (13+27) очко в сезоне, всего он провел 28 игр.
Сегодня за 16:12 (2:27 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
