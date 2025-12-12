Свечков против «Сент-Луиса»: 2 ассиста, 1 бросок, 33% на точке и «+4» за 16:46. У него 1+6 в 28 играх в сезоне
Федор Свечков сделал 2 результативные передачи в матче с «Сент-Луисом».
Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков ассистировал при двух из 4 шайб Стивена Стэмкоса в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (7:2).
На счету 22-летнего россиянина стало 7 (1+6) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 12:31.
Сегодня Свечков (16:46, «+4» – лучшая полезность в «Предаторс» наряду со Стэмкосом и Мэттью Вудом) отметился 1 броском в створ и 1 блоком, допустил 1 потерю и выиграл 33% вбрасываний (2 из 6).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
