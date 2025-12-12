Стэмкос сделал 2-й покер в карьере в НХЛ – в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Нэшвилла» забросил 4 шайбы за 2 периода

Стивен Стэмкос сделал 2-й покер в карьере в НХЛ в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Нэшвилла » Стивен Стэмкос забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (7:2) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне на счету 35-летнего канадца стало 15 (12+3) очков в 30 играх при полезности «минус 5». Сегодня он забил все голы в первые 40 минут встречи.

Покер стал для нападающего вторым в карьере – в 2023 году он забросил 4 шайбы за «Тампу» в матче с «Эдмонтоном» (7:4).

Среди действующих игроков лиги лидером по числу игр с 4+ шайбами в рамках регулярок является Александр Овечкин («Вашингтон», 4). Рекорд делят Уэйн Гретцки и Марио Лемье (по 13).

Добавим, что Стэмкос повторил рекорд «Предаторс» по числу голов за игру. Ранее покеры в составе клуба из Теннесси делали Эрик Найстром (2014 год), Рокко Грималди (2021) и Филип Форсберг (2021).