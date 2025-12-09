Морозов об арене для ОИ-2026: «Странный подход – заливать лед за три дня до начала Игр, он должен наморозиться. Вспомните, как у нас Олимпиада проводилась: все готово, обкатано»

Глава КХЛ высказался о ситуации с ареной для ОИ-2026.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о проблемах со строительством арены для Олимпиады-2026 в Италии.

Строительство ледовой арены «Санта Джулия» в Милане для матчей Олимпиады планируется завершить к 2 февраля – за три дня до начала женского олимпийского турнира. Программа мужского турнира стартует 11 февраля. Размер льда на арене будет меньше, чем в НХЛ (59,7 на 25,6 метра против 60,9 на 25,9 метра).

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли допустил , что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде из-за плохого качества льда: «Если игроки решат, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все просто».

– Много говорят о будущей олимпийской арене. Насколько безопасно играть на столь маленьких катках? Как понимаю, НХЛ переживает за здоровье игроков. Вы как президент КХЛ насколько переживаете за тех нескольких представителей лиги, которые поедут на Олимпиаду?

– Пока мы не знаем, не приходило новостей, кто из игроков лиги вызван на Олимпиаду. Такая подвешенная ситуация: то нам говорят, что на метр меньше в ширину, то, что на метр меньше в длину, то, что только за три дня до Игр лед будет залит.

Мы по своим дворцам знаем, что за месяц до открытия должен уже лед быть залит, проводим тестовые мероприятия с народом. В прессе от коллег из Северной Америки появляется информация, что участие игроков НХЛ еще под вопросом.

Вспомните, как у нас Олимпиада проводилась: все готово, обкатано. Не боялись встречать полные трибуны на наших объектах, немножко странный подход – заливать лед за три дня до начала Игр. Лед должен наморозиться по всем показателям. Тяжело сказать, какого качества будет лед там, конечно, переживательно за игроков, – сказал Морозов.