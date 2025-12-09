Морозов о матчах в Китае: «Представители КХЛ ездили в Шанхай с визитом, все находится в проработке. Если такой матч состоится, то в марте»
Президент КХЛ Морозов о матчах в Китае: если такая игра состоится, то в марте.
Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов рассказал о планах проведения игр в Китае.
– Планируете ли вынесенные матчи в этом сезоне? Была информация, что «Шанхайские Драконы» могут сыграть в Китае.
– Да, представители Лиги ездили в Шанхай с инспекционным визитом, все находится в проработке. Даты намечены – если такой матч состоится, то в марте. Нужно успеть получить все гарантии, чтобы провести игру в Китае на высшем уровне.
Есть разговоры, чтобы одна из команд сыграла не на родном стадионе, но это еще в проработке. На связи с клубом, вскоре наша делегация отправится на инспектирование арены, – сказал Морозов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости