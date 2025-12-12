Овечкин против «Каролины»: 3-й подряд матч без голов, ассист, 3 броска и «+1» за 17:12. У него 30 очков в 31 игре в сезоне
Александр Овечкин продлил безголевую серию до 3 игр.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).
На счету 40-летнего россиянина стало 30 (14+16) очков в 31 игре в этом сезоне при полезности «+12». Текущая безголевая серия – 3 игры.
Сегодня Овечкин (17:12, «+1») трижды бросил в створ и сделал 1 блок. В серии буллитов нападающий не участвовал.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
