Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день. Карпин и Кудашов покинули клубы

Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день.

Футбольное и хоккейное «Динамо» сообщили об уходе главных тренеров в один день.

Сегодня футбольное «Динамо» объявило , что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в клубе по собственному желанию. Карпин сообщил , что решил полностью сосредоточиться на сборной России.

После 15 туров «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков.

Алексей Кудашов рассказал об уходе из хоккейного «Динамо» вчера, 16 ноября, но официально о его отставке было объявлено сегодня .

Кудашов работал главным тренером клуба с 2021 года. За это время он вместе с командой выиграл Кубок Континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году. В нынешнем сезоне «Динамо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.