  • Депутат Журова об Овечкине и рекорде Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Саша делает рекламу НХЛ. Это повод для болельщиков быть в приятном эмоциональном напряжении»
Депутат Журова об Овечкине и рекорде Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Саша делает рекламу НХЛ. Это повод для болельщиков быть в приятном эмоциональном напряжении»

Депутат Светлана Журова оценила шансы Александра Овечкина побить рекорд НХЛ.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ.

Сейчас у капитана «Вашингтона» 980 заброшенных шайб, у Гретцки – 1016.

– Как вы думаете, Овечкин сможет побить рекорд по голам в регулярном чемпионате и плей‑офф?

– Очень может быть. Это еще один повод для болельщиков весь этот год быть в приятном эмоциональном напряжении и думать, будет рекорд или нет. В хоккее не так много возможностей для какого‑то рекорда. Есть виды спорта, где пробежал, прыгнул – и всем понятно, все следят за рекордом.

В хоккее это происходит, когда какой‑то игрок забивает какое‑то количество шайб. Здесь все следят за рекордом. В НХЛ создана такая возможность, весь мир прикован к побитию этого рекорда.

Поэтому, конечно, для НХЛ это лишнее привлечение внимания к лиге, Саша сейчас делает им рекламу своим достижением и пытаясь побить рекорд Гретцки, – сказала Журова.

Овечкин забил 903-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 36 шайб

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
