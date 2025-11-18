  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд об отставке Кудашова из «Динамо»: «Не думаю, что это связано с хоккеем. Допускаю любой сценарий – может, Козлова оставят, Ротенберга назначат или вообще иностранца»
1

Вайсфельд об отставке Кудашова из «Динамо»: «Не думаю, что это связано с хоккеем. Допускаю любой сценарий – может, Козлова оставят, Ротенберга назначат или вообще иностранца»

Леонид Вайсфельд: увольнение Кудашова с хоккеем не связано.

Леонид Вайсфельд высказался об отставке Алексея Кудашова из «Динамо» и возможном назначении Романа Ротенберга

Московский клуб идет на 5-м место в Западной конференции в FONBET Чемпионате КХЛ с 33 очками в 26 играх. 

«Не думаю, что увольнение Кудашова связано с хоккеем, скорее другие причины есть. Спортивный результат у «Динамо» не такой, чтобы снимать тренера. Кто знает, какие у них требования. Может, они хотели, чтобы «Динамо» все время шло на первом месте.

Ротенберг в «Динамо»? Допускаю вообще любой сценарий происходящего. Как неожиданно уволили Кудашова, так и могут неожиданно назначить.

Может, они Козлова оставят, Романа Борисовича назначат или вообще иностранца», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
logoКХЛ
logoВячеслав Козлов
logoАлексей Кудашов
logoДинамо Москва
logoСоветский спорт
logoРоман Ротенберг
logoЛеонид Вайсфельд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»
17 ноября, 14:36
Черкас об отставке Кудашова из «Динамо»: «Вы меня ошарашили, неожиданно! Если назначат Ротенберга, он будет работать. Роман может работать»
17 ноября, 13:45
Артюхин о Ротенберге во главе «Динамо»: «Вариант возможен, если руководство решит. Ему достанется хорошая команда – не надо что-то перестраивать»
17 ноября, 12:31
Дмитрий Губерниев: «Жду, что Ротенберг возглавит «Динамо». Опытный и квалифицированный специалист. Это не только мощнейшая медийная история, но и спортивная»
17 ноября, 09:57
«Динамо» уволило Кудашова – команда идет 5-й на Западе. Вячеслав Козлов назначен и. о. главного тренера
17 ноября, 09:31
Главные новости
Хартли о 3:4 с «Шанхаем»: «После двух периодов счет по броскам был 31:5, «Локомотив» полностью контролировал матч. Но вся концентрация вылетела в окно в 3-м периоде»
сегодня, 19:33
Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги во время барбекю и выбыл на несколько недель
сегодня, 19:18
У «Салавата» 5 поражений в 7 последних матчах – сегодня 1:2 с «Сочи». Команда Козлова идет 10-й на Востоке
сегодня, 18:58
«Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме (3:4), ведя 3:1 за 5 минут до конца 3-го периода
сегодня, 18:48
КХЛ. «Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме, «Салават» уступил «Сочи» в гостях
сегодня, 18:45
«Металлург» отправился в Екатеринбург на автобусах, чартер был отдан фанатам. Разин сказал: «Так мы час выиграли. А чтобы борт не летел пустым, решили пригласить болельщиков»
сегодня, 18:35
Кудашов об увольнении из «Динамо»: «Не могу подобрать правильное слово произошедшему. Я же спросил причину, но не получил ответа»
сегодня, 18:11
Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы»
сегодня, 17:03
Алексей Шевченко: «Хартли уйдет из «Локомотива», это вопрос месяца, клуб уже ищет варианты. Он ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, увольнение Рябыкина – не его решение»
сегодня, 16:08
Кудашов о «Динамо»: «Команда в полном порядке, она готова и натренирована. Дальше должно быть только движение вверх, так было все прошлые сезоны с поздней осени»
сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби о том, будет ли Олимпиада-2026 для него последней: «Надеюсь, нет. Но если да, постараюсь извлечь из этого максимум. Я хочу играть как можно дольше»
1 минуту назад
Барак о Кузнецове: «С ним очень весело, он отлично знает английский. Классно, когда рядом с тобой обладатель Кубка Стэнли»
21 минуту назад
Козлов об 1:2 с «Сочи»: «Салават» подвела дисциплина, шесть удалений – это очень много. И они были невынужденными, не сказать, что соперник нас сильно душил»
33 минуты назад
Галлан о 4:3 с «Локомотивом»: «Соперник был сильнее в двух периодах. А в третьем «Шанхай» нашел свои моменты, как раз с игрой в большинстве»
52 минуты назад
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Мальцев о возможном назначении Ротенберга в «Динамо»: «Давайте не будем загадывать, посмотрим. Он получает удовольствие от своей работы, нужно готовить молодежь»
сегодня, 17:53
Бутузова не забрали с драфта отказов «Сибири». Клуб отправил его в ВХЛ
сегодня, 17:36
«Динамо» приостановило переговоры о новых контрактах с Адамчуком, Уилом и Ильенко после увольнения Кудашова («СЭ»)
сегодня, 17:23
Форвард «Адмирала» Тимашов: «НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира, потом уже КХЛ. Здесь больше на атаку играют, в Швейцарии большие площадки, в Швеции хоккей более оборонительный»
сегодня, 16:42
Кузнецов о Разине: «У нас очень хорошие, уважительные отношения. В хоккее есть два правила, первое – тренер всегда прав, второе – смотри пункт номер один»
сегодня, 16:22