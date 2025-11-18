Вайсфельд об отставке Кудашова из «Динамо»: «Не думаю, что это связано с хоккеем. Допускаю любой сценарий – может, Козлова оставят, Ротенберга назначат или вообще иностранца»

Леонид Вайсфельд: увольнение Кудашова с хоккеем не связано.

Леонид Вайсфельд высказался об отставке Алексея Кудашова из «Динамо » и возможном назначении Романа Ротенберга .

Московский клуб идет на 5-м место в Западной конференции в FONBET Чемпионате КХЛ с 33 очками в 26 играх.

«Не думаю, что увольнение Кудашова связано с хоккеем, скорее другие причины есть. Спортивный результат у «Динамо» не такой, чтобы снимать тренера. Кто знает, какие у них требования. Может, они хотели, чтобы «Динамо» все время шло на первом месте.

Ротенберг в «Динамо»? Допускаю вообще любой сценарий происходящего. Как неожиданно уволили Кудашова, так и могут неожиданно назначить.

Может, они Козлова оставят, Романа Борисовича назначат или вообще иностранца», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.