Карлсон обошел Бэкстрема и стал 2-м в истории «Вашингтона» по числу игр за клуб в регулярках НХЛ – 1106. Лидирует Овечкин – 1510 матчей

Джон Карлсон обошел Никласа Бэкстрема по числу игр за «Вашингтон».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон » победил «Лос-Анджелес» (2:1). Эта игра стала 1106-й за клуб в регулярках для защитника «Кэпиталс» Джона Карлсона.

35-летний хоккеист обошел Никласа Бэкстрема и занял второе место в истории «Кэпиталс» по этому показателю. Лидирует Александр Овечкин – 1510 матчей.

Карлсон дебютировал за клуб в сезоне-2009/10 и набрал 739 (160+579) очков в 1106 играх. В текущем чемпионате у него 4+10 за 18 матчей.

Карбери во главе «Вашингтона» одержал 100 побед за 183 игры – 4-й по скорости результат в истории клуба. Быстрее были Троц, Будро и Лавиолетт