Владимир Плющев: «Как можно воспитать тренера, который сам клюшку раз в жизни держал? Нет системы подготовки кадров, высшие школы, академии – примитивны»

Владимир Плющев: ни у кого нет нормального высшего тренерского образования.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации с тренерами в российском хоккее.

«Самое главное – нет системы подготовки кадров. Все, что существует, высшие школы, академии, – примитивны.

Как можно воспитать тренера людьми, которые сами-то клюшку раз в жизни держали? В советское время была высшая школа, которая готовила специалистов из бывших хоккеистов или тех, кто заканчивает карьеру. Многие трудоустраивались в клубах, а затем дорастали до сборной.

А не как сейчас – пишут заявления, оплачивают чек, получают дипломы. По большому счету нормального высшего тренерского образования ни у кого и нет: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь».

Детских тренеров готовим, а вот специалистов для профессиональных клубов – нет. Так что проблема очень острая на сегодняшний день – не хватает грамотных, харизматичных тренеров, которые могут взять команду из подвала таблицы и поднять ее наверх.

В итоге мы видим, как легендарные клубы – ЦСКА , СКА, «Спартак », «Динамо » – никак не могут подняться.

Никто, например, не спрашивает, как «Торпедо » идет вторым, а СКА, куда из Нижнего Новгорода переехал весь тренерский штаб, лишь седьмым», – сказал Владимир Плющев.