Дмитрий Губерниев: «Назначение Ротенберга тренером «Динамо» было бы сильным ходом. Он умеет работать со звездами и методически понимает, что и как делать»
Дмитрий Губерниев: назначение Романа Ротенберга в «Динамо» было бы сильным ходом.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил назначить Романа Ротенберга главным тренером московского «Динамо». Ранее бело-голубые отправили в отставку Алексея Кудашова.
«Мне кажется, что назначение Романа Ротенберга главным тренером московского «Динамо» было бы сильным ходом. Не только с точки зрения медийной составляющей.
Я очень верю в Роман Борисовича как тренера. Достаточно опытный уже специалист, набивший шишек, понимающий методически, что и как нужно делать, умеющий работать со звездами и сильными хоккеистами, обращающий внимание на молодежь.
С моей точки зрения, Ротенберг справится», – сказал Губерниев.
Ротенберг не возглавит «Динамо» после отставки Кудашова («Матч ТВ»)
