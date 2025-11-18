Дмитрий Губерниев: «Назначение Ротенберга тренером «Динамо» было бы сильным ходом. Он умеет работать со звездами и методически понимает, что и как делать»

Дмитрий Губерниев: назначение Романа Ротенберга в «Динамо» было бы сильным ходом.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил назначить Романа Ротенберга главным тренером московского «Динамо». Ранее бело-голубые отправили в отставку Алексея Кудашова.

«Мне кажется, что назначение Романа Ротенберга главным тренером московского «Динамо » было бы сильным ходом. Не только с точки зрения медийной составляющей.

Я очень верю в Роман Борисовича как тренера. Достаточно опытный уже специалист, набивший шишек, понимающий методически, что и как нужно делать, умеющий работать со звездами и сильными хоккеистами, обращающий внимание на молодежь.

С моей точки зрения, Ротенберг справится», – сказал Губерниев.

Ротенберг не возглавит «Динамо» после отставки Кудашова («Матч ТВ»)