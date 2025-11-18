Карбери во главе «Вашингтона» одержал 100 побед за 183 игры – 4-й по скорости результат в истории клуба. Быстрее были Троц, Будро и Лавиолетт
Спенсер Карбери одержал 100 побед во главе «Вашингтона».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» оказался сильнее «Лос-Анджелеса» (2:1).
Эта победа стала для клуба 100-й под руководством главного тренера Спенсера Карбери. Чтобы достичь данного показателя, ему понадобилось 183 матча.
Это четвертый результат в истории франшизы. Быстрее до отметки в 100 побед добирались только Барри Троц (159 игр), Брюс Будро (164) и Питер Лавиолетт (175).
Карбери возглавляет «Кэпиталс» со старта сезона-2023/24 – это его первый опыт работы главным тренером на уровне НХЛ.
44-летний специалист стал лучшим тренером года в НХЛ по итогам сезона-2024/25.
Карбери о «Вашингтоне»: «Процесс не изменится только потому, что мы не забиваем. Мы продолжим решать проблемы, искать сочетания и способы забрасывать больше шайб»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
