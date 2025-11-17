Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»

Никита Щитов: не удивлюсь, если Романа Ротенберга назначат в «Динамо».

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался по поводу отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера «Динамо ».

– Сейчас уже ни чему не удивляешься. Московское «Динамо» идет достаточно неплохо и ровно. Думаю, на лицо есть какой-то конфликт в коллективе, не команды, а связки тренеров и менеджмента.

Видимо, было недопонимание. Отсюда и такое решение. Кудашов – топовый тренер. Он давно работает в КХЛ и всем все доказал.

– Какая вероятность назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера в «Динамо»?

– Во-первых, для Вячеслава Козлова будет новый опыт. Справится он или нет – покажет время.

Думаю, не только я, но и многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Он же не просто так в руководстве. Есть шансы, что он возглавит команду. Не исключаю такой вариант.

Не удивлюсь, если Ротенберга назначат в «Динамо» после Кубка Первого канала. Думаю, есть вероятность такого решения, – сказал Щитов.