Потуральски о целях «Авангарда»: «Хотим выиграть Кубок Гагарина и говорим об этом с первого дня. Продолжаем играть быстро и придерживаться системы»

Эндрю Потуральски о целях «Авангарда»: хотим выиграть Кубок Гагарина.

Нападающий «Авангарда » Эндрю Потуральски поделился мнением о целях команды на текущий сезон FONBET КХЛ.

– Довольны своей личной статистикой – 10+16 в 26 матчах?

– Да. Я думаю, что личный успех зависит от успеха всей команды. Если у команды не получается сыграть хорошо, то и игроку индивидуально сложнее что‑то делать. Я стараюсь в каждом матче сделать все что могу, чтобы команда побеждала.

– Какие главные факторы могут помочь «Авангарду» в достижении в дальнейшем того успеха, о котором вы говорите?

– Придерживаться нашего плана на матч. Мы работаем над нашей системой и продолжаем развивать свои навыки. Это процесс, который занимает целый сезон. С первого дня тренировок в сезоне мы говорим, что хотим выиграть Кубок Гагарина. Мы продолжаем играть быстро и придерживаться нашей системы.

– Вы можете сказать, что у «Авангарда» сейчас самый сильный состав в лиге?

– Я думаю, что у нас действительно очень хороший состав. Много хороших хоккеистов, которые хотят играть, развиваться и побеждать, – сказал Потуральски.

