Свечков о 0+1 за 18 игр в «Нэшвилле»: «Менял и стрижки, и клюшки, но не идет. Все, что отдаю и бросаю – ничем не вознаграждается»

Федор Свечков оценил свою результативность в сезоне НХЛ.

22-летний нападающий «Нэшвилла » Федор Свечков оценил свою результативность на старте регулярного чемпионата НХЛ.

В этом сезоне на его счету 1 (0+1) очко в 18 матчах при полезности «минус 9». В прошлой регулярке форвард набрал 17 (8+9) баллов за 52 игры.

– Это ваш второй сезон в НХЛ. Есть мнение, что второй год всегда сложнее.

– Для меня он объективно выдается сложнее, чем предыдущий. В том году я попал в команду в другом положении, когда уже было мало шансов на плей-офф. И тренеры, наверное, доверяли побольше. Сейчас каждая игра как от ножа. Чаще выпускают опытных ребят, у меня игрового времени стало меньше.

Бывает тяжело найти свои моменты. И все, что ни отдам, ни брошу, пока ничем не вознаграждается.

– Вы набрали первое очко 4 ноября, сделал передачу в матче с «Ванкувером». Стало полегче?

– В первые пять-десять матчей сильно переживал. Сейчас стараюсь просто играть. Есть момент – стараюсь забить. Но понимаю, что, если начну себя «есть» по этому поводу, будет хуже. Так что иду от игры к игре. Каждая игра для меня сейчас – как первая.

– У тебя короткая стрижка. Недавно Панарин побрился и очки пошли?

– У меня уже брить некуда (смеется). Может, вообще налысо. Я суеверен до поры до времени. Я уже столько всего поменял в этом сезоне. И стрижки, и клюшки. И все. Но пока не идет, – сказал Свечков.