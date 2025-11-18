Кузьменко пропустил 3-й матч подряд по решению тренера «Лос-Анджелеса». У него 1 гол и «минус 3» в последних 8 играх
Андрей Кузьменко пропустил 3-й матч подряд по решению тренера «Лос-Анджелеса».
Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко пропустил 3-й матч подряд по решению главного тренера команды.
29-летний россиянин не принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (1:2).
В двух своих последних на сегодня играх (против «Питтсбурга» и «Монреаля») Кузьменко получал менее 8 минут игрового времени.
В текущем сезоне у Андрея 7 (3+4) очков в 17 матчах при полезности «минус 1». При этом в последних 8 играх – только 1 гол при полезности «минус 3».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Hockey Writers
