Кузьменко пропустил 3-й матч подряд по решению тренера «Лос-Анджелеса». У него 1 гол и «минус 3» в последних 8 играх

Форвард «Лос-Анджелеса » Андрей Кузьменко пропустил 3-й матч подряд по решению главного тренера команды.

29-летний россиянин не принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (1:2).

В двух своих последних на сегодня играх (против «Питтсбурга» и «Монреаля») Кузьменко получал менее 8 минут игрового времени.

В текущем сезоне у Андрея 7 (3+4) очков в 17 матчах при полезности «минус 1». При этом в последних 8 играх – только 1 гол при полезности «минус 3».