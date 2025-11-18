Дадонов о Грицюке в «Нью-Джерси»: «У него все нормально, база английского языка хорошая. Не приходится переводить и объяснять. К ситуации с питанием привыкнет, думаю»

Евгений Дадонов сказал, что Арсений Грицюк хорошо знает английский язык.

Форвард «Нью-Джерси » Евгений Дадонов сказал, что у его одноклубника Арсения Грицюка хорошая база английского языка.

– Помогаете Арсению Грицюку в игровом, бытовом плане?

– Я сказал ему, если я чем-то могу помочь, всегда открыт к этому. Не могу сказать, что у него много проблем как в игровом, так и в бытовом плане. Думаю, что у него все нормально.

– Говорят, что Грицюк общительный человек.

– У него достаточно хорошая база английского языка. Он очень много понимает, поэтому ему не приходится ни переводить, ни объяснять. Какие-то вещи спрашивает, но знание языка – это большой плюс для него.

– Грицюк удивлялся, что за океаном у команд нет полноценного питания на выездах.

– В России в отелях всегда есть обед и ужин. Тут немножко по-другому, но, думаю, он справится с этим и привыкнет.

– Видно, что он поехал за океан с большим желанием завоевывать себе место в составе.

– Я не знаю, как он чувствует себя внутри, но на данный момент у него все складывается хорошо.

Грицюк об изучении английского: «Разговорный у меня нормальный, база слов есть. Мне просто трудно вставлять все эти are, is. Не понимаю, куда их втыкать»