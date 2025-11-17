Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»

Гендиректор «Динамо» высказался об отставке Алексея Кудашова.

Гендиректор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба.

Кудашов работал главным тренером «Динамо» с 2021 года. За это время он вместе с командой выиграл Кубок Континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.

– Приняли такое решение. Тут нечего комментировать.

– Сообщают, что у вас был конфликт с Кудашовым?

– Не знаю, у меня никакого конфликта не было с Алексеем Николаевичем. Мы с ним расстались на хорошей ноте. Зачем искать конфликты, которых нет?

– Но многих удивило решение об отставке Кудашова.

– Это хоккей. К сожалению, так бывает. Алексей Николаевич – хороший тренер. Думаю, что у него все будет хорошо, – сказал Сушко.

