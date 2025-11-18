«Лада» расторгла контракт с Шумаковым. У 33-летнего форварда 3 игры и 0 очков в этом сезоне

«Лада» расторгла контракт с Сергеем Шумаковым.

33-летний нападающий Сергей Шумаков и «Лада» расторгли контракт по соглашению сторон.

Форвард перешел в тольяттинский клуб в начале октября. Он провел 3 матча в текущем сезоне FONBET КХЛ и набрал очков при полезности «минус 2».

Шумаков пропустил прошлый чемпионат и выступал в чемпионате «3 на 3». В сезоне-2023/24 он сыграл 55 матчей за «Ладу » с учетом плей-офф и набрал 27 (15+12) очков.