Новичок «Баффало» Эстлунд и Сет Джонс с дублями, Линдгрен с 30 сэйвами в матче с «Лос-Анджелесом» – звезды дня в НХЛ
Ноа Эстлунд, Сет Джонс и Чарли Линдгрен – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен с 30 сэйвами после 31 броска в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1).
Вторая звезда – защитник «Флориды» Сет Джонс с дублем в ворота «Ванкувера» (8:5).
Первая звезда – 21-летний форвард-новичок «Баффало» Ноа Эстлунд с дублем в ворота «Эдмонтона» (5:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
