Форвард «Адмирала» Тимашов о национальности: «Папа – русский, мама – украинка, я в 6 лет уехал в Швецию. Чувствую себя шведом»

Дмитрий Тимашов заявил, что чувствует себя шведом.

29-летний нападающий «Адмирала » Дмитрий Тимашов прокомментировал свою национальную принадлежность.

– Вы себя больше считаете шведом, русским или украинцем?

– А как тут скажешь? Папа – русский, мама – украинка. А я в шесть лет уехал в Швецию. Наверное, все-таки швед. Я вырос в Швеции, легче всего мне говорить на шведском, думаю на этом языке. У меня дом в Стокгольме, больше всего чувствую себя шведом, мама в Швеции.

– Вы играли за сборную Швеции на этапах Евротура и в молодежной команде. Сейчас на связи с федерацией, возможен вызов?

– Прямо сейчас – точно нет. Объявили, что игроки из КХЛ не вызываются в сборную. Поэтому даже не думаю об этом. Да и игра нужна хорошая. Задача пока – закрепиться в КХЛ, показать результат. Следом все придет, – сказал Тимашов .