Плющев о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Это было то ли по глупости, то ли по просьбе кого-то. Есть болезненные моменты, связанные с двумя командами в Питере, наверное»

Владимир Плющев высказался о недопуске фанатов в форме «Шанхая» на арену СКА.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию с недопуском фанатов в форме «Шанхая» на арену СКА.

Перед игрой Фонбет Чемпионата КХЛ в Ледовом дворце стало известно, что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод. В итоге фанатов пустили на арену после официального письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс».

КХЛ заявила, что действия СКА соответствали регламенту. 

– Что думаете о ситуации перед матчем СКА и «Шанхайских Драконов», когда болельщиков китайской команды не пустили на стадион без нотариально заверенного перевода надписей на джерси?

– Думаю, все эти вещи обговорили, когда команда заявлялась в КХЛ. Почему произошел этот инцидент? То ли по глупости кого-то, то ли по просьбе кого-то.

По крайней мере КХЛ все время оправдывалась, объясняя написание фамилий игроков на латинице тем, что кириллицу китайские болельщики могут по-другому воспринимать. Я считаю, что мы получили слабое объяснение тому, что произошло с болельщиками в Санкт-Петербурге.

Наверное, есть болезненные моменты, связанные с двумя командами, которые находятся в Питере. Я читал выступление Ларионова, который сказал, что в этом городе должна быть одна команда, но это не его дело, на всякий случай. Все это со стороны не очень хорошо смотрится, – сказал Плющев. 

Ларионов после 3:2 с «Шанхаем»: «Не хочется таких громких слов, как дерби Питера. Команда тут лишь несколько месяцев. Неважно, как она называется. Здесь хозяин – СКА»

«Шанхай» о недопуске фанатов в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Меры применены неправомерно. Удивлены, что КХЛ поддержала СКА. Лига создает опасный прецедент»

Скандалище в КХЛ: болельщиков «Шанхая» не пускали на арену в Петербурге – требовали перевод иероглифов

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Главные новости
